Отключение света в Ростове-на-Дону: где и когда не будет электричества

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-31T19:04:35+03:00

Завтра и в понедельник на десятках ростовских улиц отключат свет Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В начале сентября в Ростове-на-Дону будут массовые отключения света.

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Сентябрь часть жителей Ростова-на-Дону встретят без электричества. Обесточены будут десятки улиц и сотни домов. Рассказываем, где и когда не будет света.

В понедельник, 2 сентября с 9:00 до 17:00: в садовых товариществах «Жемчужина»; РСМ «Товарищ»; «Дружба»; «Росинка»; «Мичуринец»; «Северная Ривьера»; «Космос»; «Ростсельмашевец»; «Агропром»; «Красный Аксай»; «Виноградарь»; «Светоч»; «Труженик».

Во вторник, 3 сентября, с 9:00 до 17:00: ул. Детская, 196-244, 221-263; Солидарности, 219-279, 208-236; Кржижановского, 197-235, 222-252; Роговский, 1-69, 2-44; Гарибальди, 1-81, 2-78; Равенства, 5-67, 8-64; Книжная, 177-213, 196-246; Новостроевская, 173-219, 182-230; Руднева, 58-78, 61-73; Красных партизан, 1-79, 2-78; Валдайский, 1-45, 2-32; Краеведческая, 1-7, 2-126; Кржижановского, 301-413, 292-356; Цусимский, 1-65, 2-62; Новая, 1-27, 2- 10; Шолохова, 45-85; Бакинский, 1-5, 2-6; Мира, 8; Парк-отель «Ростов»; Буденновский, 63/12; Тельмана, 10, 21; Островского, 96; Димитрова, 36-50, 41-45; Коллективная, 34-52, 29-61; Грекова, 3-35, 4-34; Полторацкого, 91-119.

В среду, 4 сентября с 9:00 до 17:00: ул. Коммунаров, 23-29; Шолохова, 146-154; Контактный, 1-23; Быстрый, 2-8; Бесланский, 2-14; Бакинский, 2-28, 1-25; Большая Садовая, 68-70, 76; Шаумяна, 55, 84; Семашко, 38; Черниговская, 2-18, 1-37; Текучева, 161-195; Журавлева, 155-163, 173/1, 186-192; Крепостной, 177-183; Кировский, 132; Аэроклубовский, 57-59, 61-63; 2-я Володарского, 309, 321-325, 188-192; Коржушко, 1-19, 8-18; Магнитогорская, 130; Судостроительная, 70-78; Ярошенко,7-17, 4-12.

В пятницу, 5 сентября с 9:00 до 17:00: пер. Минский, 1-39, 2-38; Лесозащитная, 25-37; Двинская, 19-37, 46-66; 26-го Июня, 51-99, 48-96; Печорская, 36-56, 31-51; Волжская, 51-97, 56-104; Камская, 57-99, 44-88; Читинский, 1-23, 2-26; Иркутский, 1-46, 2-48; Архангельский, 1-29, 2-28; Аэроклубовский, 15-31, 16-34; Портовая, 441-491; Сейнерная, 1-35, 44-58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9; Судостроительная, 9-31, 20-48; Циолковского, 77-79; Войкова, 26-42, 51-99.

ИСТОЧНИК KP.RU