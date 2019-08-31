2019-08-31T19:30:11+03:00
Общество

В доме жителя Ростовской области нашли килограмм наркотиков

На злоумышленника завели дело
Мария ШАБАНОВА
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Полицейские завели дело на жителя Ростовской области, который хранил дома наркотикиПолицейские завели дело на жителя Ростовской области, который хранил дома наркотики
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В Неклиновском районе Ростовской области полицейские получили информацию о том, что местный житель хранит у себя наркотики. Оперативники пришли к мужчине с обысками. Как оказалось, не зря. 40-летний местный житель хранил у себя один килограмм наркотиков.

- Физико-химическое исследование показало, что данное вещество является марихуаной массой более одного килограмма. Подозреваемый хранил данное вещество для собственного употребления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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