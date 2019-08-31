2019-08-31T20:41:51+03:00
Общество

В Ростове на детской площадке потерялся мальчик

Разыскивать родителей кинулись прохожие
Мария ШАБАНОВА
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Сегодня вечером, 31 августа, в городских пабликах появился пост о том, что на площадке около пятиэтажки на Днепровском нашли трехлетнего ребенка. Он гулял без взрослых. Мальчик несколько часов находился без присмотра мамы и папы, тем самым привлек внимание прохожих.

Ростовчане разместили пост в соцсетях с просьбой родственникам ребенка отозваться.

- Он назвал только свое имя – Денис. Говорит, что живет недалеко. Если мальчик не покажет, где дом, будем вызывать полицию, - сообщила женщина, кинувшая клич в соцсетях.

Также ребенок добавил, что маму зовут Вика, а папу - Руслан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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