В Ростове на детской площадке потерялся мальчик
Разыскивать родителей кинулись прохожие
Изменить размер текста:
Сегодня вечером, 31 августа, в городских пабликах появился пост о том, что на площадке около пятиэтажки на Днепровском нашли трехлетнего ребенка. Он гулял без взрослых. Мальчик несколько часов находился без присмотра мамы и папы, тем самым привлек внимание прохожих.
Ростовчане разместили пост в соцсетях с просьбой родственникам ребенка отозваться.
- Он назвал только свое имя – Денис. Говорит, что живет недалеко. Если мальчик не покажет, где дом, будем вызывать полицию, - сообщила женщина, кинувшая клич в соцсетях.
Также ребенок добавил, что маму зовут Вика, а папу - Руслан.
ИСТОЧНИК KP.RU