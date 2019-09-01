В Ростове-на-Дону спасли тонущего мужчину

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-01T10:50:23+03:00

К мужчине вовремя пришли на помощь спасатели. Фото: Служба спасения на внутренних водах

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Сегодня, 1 сентября, в донской столице произошло ЧП на воде. Как рассказали в пресс-службе по спасению на водах, на дно едва не ушел 52-летний мужчина.

Он решил переплыть Дон. В районе Ворошиловского моста силы покинули купальщик и он начал тонуть. К счастью, это вовремя заметили спасатели.

- Прибыв на место спасатели увидели на судовом ходу реки Дон мужчину, голова которого уже частично была погружена под воду. Дорога была каждая секунда. Когда один из спасателей схватил утопающего за руку, человек уже полностью погрузился под воду, - рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили на правобережную часть набережной города Ростова-на-Дону и передали сотрудникам правоохранительных органов. От медицинской помощи пострадавший отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU