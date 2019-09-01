Нашли по камерам: в Ростове-на-Дону у женщины с шеи сорвали цепочку

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-01T13:27:07+03:00

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В Донской столице женщина стала жертвой уличного ограбления. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, незнакомец подбежал к потерпевшей прямо на улице и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

А потерпевшая отправилась в Первомайский отдел полиции и написала заявление.

Следственно-оперативной группе ростовчанка описала приметы налетчика.

- Оперативники опросили потерпевшую, а также свидетелей и очевидцев произошедшего. Кроме того, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате проделанной работы была составлена ориентировка подозреваемого в совершении грабежа, которая была передана всем патрулирующим нарядам полиции, - рассказали в донском главке.

В результате сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 18-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU