2019-09-01T16:59:58+03:00
Общество

Улицу в Ростове-на-Дону назовут в честь героя-десантника

Офицер Дмитрий Петров трагически погиб в Аргунском ущелье
Мария ШАБАНОВА
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Василий Голубев побывал в гостях у родителей десантника. Фото: пресс-служба областного правительстваВасилий Голубев побывал в гостях у родителей десантника. Фото: пресс-служба областного правительства
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Сегодня, 1 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе встречи с родителями офицера-десантника Дмитрия Петрова, погибшего при исполнении воинского долга в Аргунском ущелье в марте 2000 года, сообщил о том, что в честь героя назовут улицу.

Губернатор побывал в семье Петровых, поздравил маму Героя России Людмилу Владимировну с днём рождения и пообщался с родными Дмитрия о том, как сохранить память о нашем земляке.

- Ваш сын вместе со своими боевыми товарищами совершил 20 лет назад настоящий подвиг. Их рота 16 часов противостояла превосходящим силам противника, боевиков было около двух с половиной тысяч. Почти все наши ребята погибли. Благодарю Вас за воспитание сына. Вы поддержите наше предложение назвать его именем улицу в новом микрорайоне «Суворовский»? - обратился к родителям Дмитрия Петрова Василий Голубев.

Также бюст Героя России Дмитрия Петрова будет установлен в сквере возле школы №84, где он учился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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