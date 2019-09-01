2019-09-01T18:01:41+03:00
Происшествия

Закладчиков-наркоторговцев поймали в Ростовской области

В отношении парня и девушки завели дело
Мария ШАБАНОВА
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Злоумышленников доставили в отдел полицииЗлоумышленников доставили в отдел полицииФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Гуково Ростовской области полицейские задержали двоих человек, подозреваемых в покушении на сбыт синтетического наркотика. Правоохранители нашли в карманах у 21-летней девушки и 27-летнего парня пакетик с 14 граммами запрещенного вещества.

Подозреваемые признались, что хотели продать наркотики путем закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Злоумышленникам избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44 или на почту ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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