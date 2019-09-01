В Ростове-на-Дону из торгового центра «Золотой Вавилон» эвакуировали людей
Причина – забытая кем-то сумка
В торговом центре нашли бесхозную сумку. Фото: Google Maps
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Сегодня, 1 сентября, в торговом центре «Золотой Вавилон» на Малиновского произошла экстренная эвакуация. Дело в том, что кто-то забыл в торговом зале сумку и посетители, опасаясь заложенного в ней взрывного устройства, вызвали правоохранителей.
Пока на месте работали силовики, людей вывели из здания.
В донском главе сообщили, что ничего опасного в сумке не нашли. После осмотре ТЦ продолжил работу.
ИСТОЧНИК KP.RU