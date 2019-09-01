В Ростове-на-Дону из торгового центра «Золотой Вавилон» эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 20:26 2019-09-01T20:26:08+03:00

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Сегодня, 1 сентября, в торговом центре «Золотой Вавилон» на Малиновского произошла экстренная эвакуация. Дело в том, что кто-то забыл в торговом зале сумку и посетители, опасаясь заложенного в ней взрывного устройства, вызвали правоохранителей.

Пока на месте работали силовики, людей вывели из здания.

В донском главе сообщили, что ничего опасного в сумке не нашли. После осмотре ТЦ продолжил работу.

ИСТОЧНИК KP.RU