2019-09-01T20:26:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из торгового центра «Золотой Вавилон» эвакуировали людей

Причина – забытая кем-то сумка
Мария ШАБАНОВА
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В торговом центре нашли бесхозную сумку. Фото: Google MapsВ торговом центре нашли бесхозную сумку. Фото: Google Maps
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Сегодня, 1 сентября, в торговом центре «Золотой Вавилон» на Малиновского произошла экстренная эвакуация. Дело в том, что кто-то забыл в торговом зале сумку и посетители, опасаясь заложенного в ней взрывного устройства, вызвали правоохранителей.

Пока на месте работали силовики, людей вывели из здания.

В донском главе сообщили, что ничего опасного в сумке не нашли. После осмотре ТЦ продолжил работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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