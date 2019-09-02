2019-09-02T13:30:33+03:00
Общество

«Это точно будет больно»: Оксана Воеводина скрывает правду о разводе с экс-королем Малайзии

Уроженка Ростовской области призналась, что не хочет никого обидеть
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Оксана Воеводина не встречалась с отцом ребенка уже несколько месяцев. Фото: Insatagram Оксаны ВоеводинойОксана Воеводина не встречалась с отцом ребенка уже несколько месяцев. Фото: Insatagram Оксаны Воеводиной
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Уроженка Ростовской области Оксана Воеводина, прославившаяся замужеством с экс-королем Малазии, рассказала, что уже готова раскрыть правду об отношениях с богатым и знаменитым супругом. Более того, женщина призналась, что ей станет легче, если она опубликует свой рассказ, но есть обстоятельства, которые мешают ей совершить этот поступок.

- Я знаю, что все очень хотят знать, что на самом деле произошло между нами. Раньше я была не готова рассказать все... Возможно, если я расскажу истинную историю, то буду чувствовать облегчение. Но я не хочу никого обидеть, это точно будет больно, – поделилась Оксана Воеводина.

Сейчас мать сына экс-короля Малазии находится в Москве. Она не встречалась с супругом уже несколько месяцев. Ранее ростовская красавица заявила, что никакого развода нет или же ее просто не поставили в известность.

Стоит отметить, что брак Мисс Москвы 2015 года и короля Малайзии Мухаммада V продлился меньше года. Свадьбу сыграли в ноябре 2018 года в подмосковной Барвихе. Уже этим летом у пары родился сын, но спустя несколько месяцев появились слухи о том, что в отношениях Воеводиной и мужа не все гладко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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