«Это бред какой-то! Я бы первым об этом узнал»: Отец Оксаны Воеводиной о ее разводе с малазийским султаном

В Интернете появилась информация, что российская золушка «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина разводится со своим мужем - малазийским султаном. Нашумевшая королевская свадьба, которая прогремела в Барвихе, была всего три месяца назад. Затем появилась информация, что король Муххамад V отрекся от престола, а теперь - слухи о разладе в паре. «Комсомолка» дозвонилась до отца Оксаны.

Свадьба прошла в роскошном комплексе «Barvikha Concert Hall» на знаменитой Рублевке.

- Это бред какой-то, - в сердцах произнес папа красавицы и рассмеялся. - Я Интернет не смотрю, но я бы узнал об этом первый.

- Оксана в Малайзии с мужем?

- Я не имею права разглашать, где сейчас находится королевская особа.

«С какой любовью они друг на друга смотрели!»: Гостья свадьбы короля Малайзии и «Мисс Москва 2015» рассказала о банкете на Рублевке.

Информацию о разводе не подтвердила и пресс-секретарь Оксаны Воеводиной.

- Посмотрите - откуда информация? Абсолютно непроверенная, - рассказала она. - Это бред какой-то, вброс. Причем не первый - сначала с немецкой клиникой, теперь этот. На чем он основан - на словах близкой подруги, друзей или родных? Нет! Это все ложная информация. Мухаммад - действующий султан. И любая информация о их семье приобретает статус государственного уровня. Могу сказать одно: у Оксаны все хорошо.

25-летняя первая красавица столицы отдала свое сердце 49-летнему монарху.

Напомним, 25-летняя первая красавица столицы отдала свое сердце 49-летнему монарху. Фотографии с молодой женой король разместил в своем Твиттере. Свадьба прошла 22 ноября в роскошном комплексе «Barvikha Concert Hall» на знаменитой Рублевке. В роскошном зале, одна аренда которого стоила миллион рублей, собралась вся столичная элита.

Оксана Воеводина получила титул «Мисс Москва» в 2015 годуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Малазийская свекровь Оксаны Воеводиной, вышедшей замуж за короля, встретила невестку в штыки

- В СМИ у нас вообще ничего не сообщается про эту королевскую свадьбу, - рассказывает «КП» туристический гид Татьяна Иванова, живущая в столице Малайзии Куала-Лумпуре уже восемь лет. - Но сами малазийцы передают друг другу слух, что мать Мухаммада крайне негативно отреагировала на женитьбу сына. Она не одобряет его выбор. Во-первых, Воеводина - иностранка, во-вторых, - изначально не мусульманка. То, что она полгода назад перешла в эту религию - ни о чем не говорит. (подробности)

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Малазийский король и "Мисс Москва 2015" готовятся стать родителями

Как сообщила сообщила «КП» пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова, по малазийским законам они уже женаты, просто торжественной церемонии еще не было. Собственно, и в России все произошло спонтанно. Оксана и Мухаммад отправились в немецкую клинику, а уже там она уговорила мужа прилететь в Москву на два дня и устроить русскую свадьбу. В российском ЗАГСе они браком не сочетались, ограничились праздником. (подробности)

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