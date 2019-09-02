2019-09-02T14:12:24+03:00
Общество

МЧС: в Ростовской области чрезвычайная пожароопасность продлена до 5 сентября

В донскую столицу вернулась жара
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МЧС России по РО
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Похоже, погода опомнилась: после прохладного августа в Ростов вернулась жара. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю, а может быть и дольше, в донской столице столбик термометра будет колебаться в районе отметки + 30 С. При этом никаких дождей и ветра, которые бы смягчили жару.

Спасатели, распространившие экстренное предупреждение из-за повышенной пожароопасности, напоминают жителям о головных уборах и просят не бросать непотушенные сигареты и не разводить костры - полыхнуть может от любой искры.

- Не исключены чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с ландшафтными и лесными пожарами, - говорят в службе спасения. - В связи с этим запрещено проводить пожароопасные работы (за исключением аварийных), разводить костры и выжигать сухую растительность.

К слову, согласно прогнозу, сентябрь ожидается достаточно теплым и солнечным - без перепадов температур и сильных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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