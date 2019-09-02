В микрорайоне Ростова-на-Дону открыли школу, построенную почти за миллиард рублей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-02T18:43:59+03:00

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Сегодня, 2 сентября, в микрорайоне «Суворовский» торжественно открыли новую и единственную школу № 75.

Учебное заведение, рассчитано максимально на 2340 учеников, в этом году примет 2416 детей. В единственный 11-й класс пойдет учиться 31 школьник, в 16 первых классов — около 500 первоклашек.

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— В школе № 75 решили создали около 50 творческих и спортивных кружков и секций. Есть два кабинета физики, два кабинета химии со всем необходимым оборудованием, военно-патриотический зал и кабинет ОБЖ с интерактивной техникой, два спортзала — внизу для игровых видов спорта, наверху — для борьбы или художественной гимнастики. Посещать дополнительные занятия ученики смогут абсолютно бесплатно, — рассказывала директор школы № 75 Ирина Куркина.

Стоит отметить, что на строительство школы № 75 власти потратили почти миллиард рублей. Первоначально на строительство этого учебного заведения направили 800 миллионов рублей, но в прошлом ноябре на проект направили дополнительные 145 миллионов рублей.

Власти пообещали, что к 2024 году в микрорайоне появится еще школа, чтобы все ученики занимались в первую смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU