2019-09-03T10:31:37+03:00
Общество

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова

Семейную пару поздравляют с этим радостным событием
ДЕНИСОВ ПЕТР
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У Дмитрия Тарасова это уже третий ребенок. Фото: Instagram Анастасии КостенкоУ Дмитрия Тарасова это уже третий ребенок. Фото: Instagram Анастасии Костенко
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Муж ростовской модели Анастасии Костенко футболист Дмитрий Тарасов сообщил о второй беременности жены.

Спортсмен опубликовал два семейных снимка, где он целует живот супруги Анастасии. На шее футболиста сидит годовалая дочь Милана. На втором снимке Дмитрий Тарасов нежно обнимает беременную жену. Судя по фото, модель находится на 3-4 месяце беременности.

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Известный футболист Дмитрий Тарасов сообщил о скором пополнении
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- Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются, - сообщил Дмитрий Тарасов.

Подписчики принялись поздравлять Тарасовых с этим радостным событием. Для Дмитрия этот ребенок станет уже третьим. От первого брака у него есть 9-летняя дочь Ангелина, которая стремится к карьере модели. Больше года назад модель из Ростова-на-Дону родила футболисту вторую дочь Милану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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