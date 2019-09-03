В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-03T15:28:10+03:00

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Региональный следком сообщил о начале доследственной проверки после гибели ребенка в Песчанокопском районе.

- По предварительным данным, 2 сентября 45-летний мужчина собирал металлолом на территории бывшего колхоза, вместе с ним находилась его 5-летняя дочь, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - В тот момент, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживающего бетонные плиты ограждения, одна из них упала на девочку.

Ребенок скончался до приезда скорой.

Напомним, в больнице Новочеркасска скончалась годовалая девочка, пострадавшая от потолочного вентилятора. По словам очевидцев, трагедия случилась в день рождения ребенка, который отмечали в ресторане. Веселясь, крестный подкидывал годовалую именинницу, в какой-то момент она задела головой потолочный вентилятор.

ИСТОЧНИК KP.RU