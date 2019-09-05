2019-09-05T10:09:23+03:00
Общество

Под Ростовом в пожаре погиб мужчина

Огонь тушили 40 минут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар тушили 9 человек. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской областиПожар тушили 9 человек. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области
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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Азовском районе Ростовской области. Трагедия произошла накануне ночью в дачном товариществе «Ягодка» в селе Кулешовка.

- Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт дежурного в 01:23. С пожаром на площади 50 квадратных метров боролись девять человек и три единицы техники, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Пожарным понадобилось почти сорок минут, чтобы справиться с огнем в жилом помещении. Во время пожара погиб 54-летний хозяин дома. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара и все обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, в Мартыновском районе Ростовской области произошел пожар, во время которого погиб мужчина. Там, на улице Школьной, горел одноэтажный частный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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