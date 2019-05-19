Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб человек
18 мая в Мартыновском районе Ростовской области произошел пожар. В 10:39 спасатели получили сигнал тревоги из хутора Ильинов. Там, на улице Школьной, горел одноэтажный частный дом. Пламя успело охватить площадь в 67 квадратных метров, на его тушение у троих пожарных расчетов ушло около 20 минут.
Как сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области, в результате пожара погиб один человек. Предварительно, жилец этого дома.
Напомним, ночью, 18 мая, в Таганроге произошел крупный пожар - горел производственный цех пропиленовых крышек на площади в 1000 квадратных метров. Для ликвидации ЧП спасатели пригнали девять единиц техники, обошлось без пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU