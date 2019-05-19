Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб человек

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-19T09:09:31+03:00

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18 мая в Мартыновском районе Ростовской области произошел пожар. В 10:39 спасатели получили сигнал тревоги из хутора Ильинов. Там, на улице Школьной, горел одноэтажный частный дом. Пламя успело охватить площадь в 67 квадратных метров, на его тушение у троих пожарных расчетов ушло около 20 минут.

Как сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области, в результате пожара погиб один человек. Предварительно, жилец этого дома.

Напомним, ночью, 18 мая, в Таганроге произошел крупный пожар - горел производственный цех пропиленовых крышек на площади в 1000 квадратных метров. Для ликвидации ЧП спасатели пригнали девять единиц техники, обошлось без пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU