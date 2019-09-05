2019-09-05T10:41:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону работу трех троллейбусных маршрутов приостановят на сутки

Изменения вызваны техническим состоянием транспорта
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Приостановят работу троллейбусы №8, №10, №12Приостановят работу троллейбусы №8, №10, №12Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В четверг, 5 сентября, на рейс не выйдут три троллейбусных маршрута, обслуживающие жителей Западного жилого массива города, сообщает "Ростовский городской транспорт".

На сутки приостановят работу троллейбусы №8, №12, следующие от Центрального рынка до ГПЗ-10, а также маршрут №10 "Центральный рынок – ВОС".

Горожане могут воспользоваться для передвижения по городу вместо троллейбусов №8 и №12 автобусами №4 и №34, а вместо троллейбуса №10 – автобусами маршрута №16.

Изменения вызваны техническим состоянием троллейбусов.

Напомним, в Ростове-на-Дону власти купят троллейбусы с автономным ходом на 271 миллион рублей. Это будет самая крупная партия троллейбусов, приобретенная за последние пять лет. Безрельсовые транспортные средства будут оснащены кондиционерами, валидаторами и оборудованием, которое позволит передвигаться людям с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка просит добавить автобусы на два маршрута
Пьяный ростовчанин забил мать до смерти
«Я в депрессии»: мать наследника экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала об измене
В ВТБ улучшили процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
"У меня все отлично": Ирина Безрукова "просит" деньги на операцию
Под Ростовом в пожаре погиб мужчина
За два года в Ростовской области построят 47 детских садов
В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения
В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек
В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября
Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова
Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников