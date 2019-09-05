В Ростове-на-Дону работу трех троллейбусных маршрутов приостановят на сутки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-05T10:41:09+03:00

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В четверг, 5 сентября, на рейс не выйдут три троллейбусных маршрута, обслуживающие жителей Западного жилого массива города, сообщает "Ростовский городской транспорт".

На сутки приостановят работу троллейбусы №8, №12, следующие от Центрального рынка до ГПЗ-10, а также маршрут №10 "Центральный рынок – ВОС".

Горожане могут воспользоваться для передвижения по городу вместо троллейбусов №8 и №12 автобусами №4 и №34, а вместо троллейбуса №10 – автобусами маршрута №16.

Изменения вызваны техническим состоянием троллейбусов.

Напомним, в Ростове-на-Дону власти купят троллейбусы с автономным ходом на 271 миллион рублей. Это будет самая крупная партия троллейбусов, приобретенная за последние пять лет. Безрельсовые транспортные средства будут оснащены кондиционерами, валидаторами и оборудованием, которое позволит передвигаться людям с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU