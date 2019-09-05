В Ростовской области в трюме судна нашли труп молодого матроса
В четверг, 5 сентября, в Ростовской области в трюме судна нашли труп 23-летнего парня, сообщает Южный СУТ СК.
По предварительным данным, в трюме судна «ОТА-947», который находился на Александровском рейде Аксайского района, нашли тело матроса. Личность погибшего молодого человека установлена. Парню было только 23 года.
- На место выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, - сообщили в Южном СУТ СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти матроса.
Напомним, в ростовском пору моряки объявили протестную акцию из-за полугодовой задолженности по зарплате на теплоходе Vostok. В составе экипажа теплохода -11 человек, среди них -10 россиян и одна украинка. Людям задолжали более 71 тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU