2019-09-05T18:34:29+03:00
Общество

Ростовчанин пострадал в ДТП в маршрутке №85А

Мужчину доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавшего на скорой отвезли в больницуПострадавшего на скорой отвезли в больницуФото: Анна ДОБРЮХА
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В донской столице пассажир общественного транспорта пострадал в аварии с иномаркой. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 5 сентября, на проспекте Стачки.

По предварительным данным, 36-летний водитель Hyundai Getz не уступил дорогу шоферу автобуса Isuzu Bogdan, следующего по маршруту №85А Изумруд - ТЦ Мега.

- Во время аварии пострадал 41-летний пассажир общественного транспорта, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

На место происшествия приехали медики, которые доставили пострадавшего мужчину в больницу.

По факту аварии специалистами проводится проверка.

Напомним, на Дону осудили жителя Чечни из-за которого в автокатастрофе погибли пять человек. Мужчина ехал по дороге со скоростью 125 километров в час. Осужденный выплатит семьям пострадавших 4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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