Ребенок оказался в больнице Ростовской области из-за выброшенной из окна бутылки
В Каменске-Шахтинском донские полицейские проводят проверку по факту травмирования 11-летнего школьника. Мальчик чудом остался жив после полученной травмы от выброшенной из окна восьмого этажа стеклянной бутылки.
По информации регионального главка МВД, инцидент произошла во вторник, 3 сентября. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
- В полицию поступило сообщение о получении травмы ребенком в результате падения стеклянной бутылки из окна, – рассказали в ведомстве
Сейчас состояние ребенка медики оценивают как тяжелое. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшедшего.
Напомним, недавно из-за легкомыслия крестного отца в больнице Новочеркасска скончалась годовалая девочка, пострадавшая от потолочного вентилятора в ресторане. В День рождения ее подкидывали к потолку. Мужчина не рассчитал силы и девочку ударило потолочным вентилятором, а после отбросило на лестницу.
ИСТОЧНИК KP.RU