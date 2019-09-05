Ребенок оказался в больнице Ростовской области из-за выброшенной из окна бутылки

5 Сент. 21:41 2019-09-05T21:41:03+03:00

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В Каменске-Шахтинском донские полицейские проводят проверку по факту травмирования 11-летнего школьника. Мальчик чудом остался жив после полученной травмы от выброшенной из окна восьмого этажа стеклянной бутылки.

По информации регионального главка МВД, инцидент произошла во вторник, 3 сентября. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

- В полицию поступило сообщение о получении травмы ребенком в результате падения стеклянной бутылки из окна, – рассказали в ведомстве

Сейчас состояние ребенка медики оценивают как тяжелое. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Напомним, недавно из-за легкомыслия крестного отца в больнице Новочеркасска скончалась годовалая девочка, пострадавшая от потолочного вентилятора в ресторане. В День рождения ее подкидывали к потолку. Мужчина не рассчитал силы и девочку ударило потолочным вентилятором, а после отбросило на лестницу.

ИСТОЧНИК KP.RU