2019-09-06T11:17:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 7 сентября пройдет субботник

Убрать планируют территорию Зеленого острова
Ольга ГОПАЛО
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Убрать планируют территорию Зеленого острова.Убрать планируют территорию Зеленого острова.Фото: Алексей ФОКИН
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В субботу, 7 сентября, всех желающих приглашают потрудиться на благо экологии и чистоты города. В 09:00 на Зеленом острове планируют провести субботник, где активисты вместе с чиновниками хотят убрать территорию, чтобы очистить водоохранную зону реки Дон. Желающих присоединиться к волонтерам ждут на улице Окружная, 62 за понтонным мостом.

Таким образом организаторы хотят сделать наш город чистым и уютным. При этом нужный инвентарь выдается на месте проведения.

Напомним, в Ростове-на-Дону 14-15 сентября 2019 года состоится День города. По такому случаю в донской столице запланировано несколько сотен массовых мероприятий. Известно, что основные торжества развернутся на набережной, в парке Левобережный и Театральной площади. «Комсомолка» выяснила самую полную афишу массовых гуляний (перейти).

ИСТОЧНИК KP.RU

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