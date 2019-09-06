В Ростове автомобилист сбил насмерть пешехода и уехал с места аварии

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-06T11:56:32+03:00

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В донской столице мужчина на автомобиле сбил пешехода и скрылся с места аварии. ДТП произошло поздно вечером 5 сентября на улице Добровольского, расположенной в Северном жилом массиве.

По предварительным данным, водитель сбил на своем автомобиле 36-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Автомобилист стремительно скрылся с места произошедшей аварии. Скорую помощь пострадавшему вызвали случайные свидетели происшествия.

- В больнице от полученных травм пешеход скончался, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас специалисты устанавливают личность водителя и ведут его поиски.

Напомним, ростовская байкерша попала в реанимацию после ДТП на Ларина. Пострадавшая девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU