2019-09-06T11:56:32+03:00
Общество

В Ростове автомобилист сбил насмерть пешехода и уехал с места аварии

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики не смогли помочь пострадавшемуМедики не смогли помочь пострадавшемуФото: Архив "КП"
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В донской столице мужчина на автомобиле сбил пешехода и скрылся с места аварии. ДТП произошло поздно вечером 5 сентября на улице Добровольского, расположенной в Северном жилом массиве.

По предварительным данным, водитель сбил на своем автомобиле 36-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Автомобилист стремительно скрылся с места произошедшей аварии. Скорую помощь пострадавшему вызвали случайные свидетели происшествия.

- В больнице от полученных травм пешеход скончался, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас специалисты устанавливают личность водителя и ведут его поиски.

Напомним, ростовская байкерша попала в реанимацию после ДТП на Ларина. Пострадавшая девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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