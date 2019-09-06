Крупный пожар уничтожил двухэтажный дом и два автомобиля в Ростове-на-Дону
В донской столице спасатели ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме. Сгорело двухэтажное здание на улице Сельской в пятницу, 6 сентября.
Пожар охватил 100 кв. метров. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Никита Косяк
- Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 4:30. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полыхал на площади 100 квадратных метров. Специалистам понадобилось около часа, чтобы полностью потушить пожар. Никто не пострадал, - рассказали в управлении МЧС Ростовской области.
Огонь тушили почти час. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Никита Косяк
К ликвидации привлекались 23 спасателя и девять единиц техники. Механические повреждения получили два автомобиля, припаркованные во дворе жилого дома.
Напомним, в Ростове-на-Дону накануне загорелся лакокрасочный цех. Пожар чудом не успел распространиться по территории всего цеха. Специалисты устанавливают причину возгорания и размер причерченного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU