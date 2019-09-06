Крупный пожар уничтожил двухэтажный дом и два автомобиля в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-06T12:59:55+03:00

Огонь тушили больше 20 человек

Изменить размер текста: A A

В донской столице спасатели ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме. Сгорело двухэтажное здание на улице Сельской в пятницу, 6 сентября.

Пожар охватил 100 кв. метров. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Никита Косяк

- Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 4:30. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полыхал на площади 100 квадратных метров. Специалистам понадобилось около часа, чтобы полностью потушить пожар. Никто не пострадал, - рассказали в управлении МЧС Ростовской области.

Огонь тушили почти час. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Никита Косяк

К ликвидации привлекались 23 спасателя и девять единиц техники. Механические повреждения получили два автомобиля, припаркованные во дворе жилого дома.

Напомним, в Ростове-на-Дону накануне загорелся лакокрасочный цех. Пожар чудом не успел распространиться по территории всего цеха. Специалисты устанавливают причину возгорания и размер причерченного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU