Спасатели нашли тело утонувшей в Крыму жительницы Ростовской области
Крымские спасатели нашли тело утонувшей пассажирки на катере «Камелот» в Судаке жительницы Ростовской области, сообщили в отделении МЧС.
Пропавшую 60-летнюю женщину нашли у берега в километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины.
- Специалисты проводят опознание. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов, - отметили в ведомстве.
Прогулочное судно перевернулось накануне возле мыса Толстый и затонуло. 12 пассажиров и капитан были спасены сотрудниками МЧС, а одна пассажирка пропала.
Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца катера. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU