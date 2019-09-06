Спасатели нашли тело утонувшей в Крыму жительницы Ростовской области

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-06T17:35:48+03:00

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Крымские спасатели нашли тело утонувшей пассажирки на катере «Камелот» в Судаке жительницы Ростовской области, сообщили в отделении МЧС.

Пропавшую 60-летнюю женщину нашли у берега в километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины.

- Специалисты проводят опознание. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов, - отметили в ведомстве.

Прогулочное судно перевернулось накануне возле мыса Толстый и затонуло. 12 пассажиров и капитан были спасены сотрудниками МЧС, а одна пассажирка пропала.

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца катера. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU