2019-09-07T19:35:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону до конца года может резко вырасти стоимость эвакуации автомобилей

К октябрю в регионе появится новый реестр организаций, занимающихся вывозом машин на штрафстоянки
Семён Иванов
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Эвакуации тоже бывают разными. Фото: Анна Тарабанова / ВК "Это Ростов-на-Дону!"Эвакуации тоже бывают разными. Фото: Анна Тарабанова / ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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До конца текущего года в южной столице может резко увеличиться тариф на эвакуацию автомобилей. Такая вероятность не исключена, следует из выступления на заседании комитета по строительству, ЖКХ и транспорту донского парламента замминистра транспорта Ростовской области Юрия Ушакова.

Речь идет о том, что в виде «пилота» в регионе запустят новый аукцион по отбору организаций, занимающихся вывозом машин на штрафстоянки: сегодня, по словам чиновника, таковых в области насчитывается 25, но требования к ним будут ужесточены, оттого прогнозируется сокращение их численности.

Соответственно, за право осуществлять такие перевозки на аукционе, который планируется провести в конце сентября — начале октября, как ожидается, развернется настоящее сражение. Но будут ли участники играть на понижение установленной верхней планки тарифа в размере 3080 рублей до нынешних 2080 рублей, большой вопрос: часть из них, очевидно, не сможет выставить свои предложения на конкурс именно из-за ужесточения условий.

И если, скажем, заявится в Ростове-на-Дону только один участник, то он спокойно назовет удобную для себя цену — те самые 3080 рублей, а это аж на треть выше ныне действующей ставки.

Напомним, ранее о необходимости повышения тарифа высказывался прежний сити-менеджер южной столицы Виталий Кушнарев, объясняя это тем, что сегодняшняя ставка — одна из самых низких в стране. Для сравнения он приводил расценки на эвакуацию автотранспорта в Краснодаре, где это обходится в 3000 рублей, в Сочи — 5000, в Москве — от 5200 до 7500 рублей.

- Именно этот низкий тариф и способствует тому, что наши водители позволяют себе нарушать правила: им проще заплатить такую сумму, - заметил тогда Кушнарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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