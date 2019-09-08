В день выборов на избирательных участках в Ростовской области дежурят четыреста спасателей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-08T12:41:15+03:00

Силы областного главка МЧС уже более суток работают в режиме повышенной готовности. Фото: ГУ МЧС по РО.

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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области, в день выборов, которые проходят в Единый день голосования, 8 сентября, в регионе, все избирательные участки «прикрыты» в противопожарном отношении.

- Организовано дежурство личного состава подразделений федеральной противопожарной службы и добровольных пожарных дружин, - сообщили в ведомстве. - Задействованы порядка четырехсот человек и полторы сотни единиц техники. Личный состав ГУ МЧС по РО уже сутки, с 9.00 субботы, 7 сентября, приведен в режим повышенной готовности. Инспекторы Госпожнадзора ранее провели выездные проверки всех объектов, задействованных для проведения выборов.

Напомним, что 8 сентября в Ростовской области выбирают новые составы городских дум в Азове, Таганроге и Батайске, еще в четырнадцати муниципалитетах, включая Ростов-на-Дону, проходят довыборы в представительные органы власти.

Всего в день голосования открыты 297 избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU