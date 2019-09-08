Стали известны данные о явке избирателей на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону на 12.00
Появилась информация об активности избирателей на 12.00 на дополнительных выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской думы 6-го созыва по четырем округам, которые проходят в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября.
Всего в списки включены 99,3 тысячи ростовчан, обладающих правом голоса.
Наибольшую явку к полудню продемонстрировали жители Ворошиловского одномандатного округа №1, по которому баллотируются четыре кандидата: 10,3 процента.
На втором месте, но почти вдвое меньше, - Ворошиловский одномандатный округ №2, где пять претендентов на депутатское кресло: ровно 5 процентов.
На третьем - Октябрьский одномандатный округ №14: три кандидата на думский мандат; явка — 4,72 процента.
И замыкает список по уровню избирательной активности Кировский одномандатный округ №11: там четыре кандидата, а явка составила только 3,65 процента.
Средняя явка по четырем округам, таким образом, составила 5,79 процента.
ИСТОЧНИК KP.RU