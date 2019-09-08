2019-09-08T13:56:00+03:00
Политика

Стали известны данные о явке избирателей на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону на 12.00

Наибольшую активность проявляют жители Ворошиловского одномандатного округа №1
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Суммарная явка по четырем округам в южной столице к полудню составила 5,79 процента.Суммарная явка по четырем округам в южной столице к полудню составила 5,79 процента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Появилась информация об активности избирателей на 12.00 на дополнительных выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской думы 6-го созыва по четырем округам, которые проходят в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября.

Всего в списки включены 99,3 тысячи ростовчан, обладающих правом голоса.

Наибольшую явку к полудню продемонстрировали жители Ворошиловского одномандатного округа №1, по которому баллотируются четыре кандидата: 10,3 процента.

На втором месте, но почти вдвое меньше, - Ворошиловский одномандатный округ №2, где пять претендентов на депутатское кресло: ровно 5 процентов.

На третьем - Октябрьский одномандатный округ №14: три кандидата на думский мандат; явка — 4,72 процента.

И замыкает список по уровню избирательной активности Кировский одномандатный округ №11: там четыре кандидата, а явка составила только 3,65 процента.

Средняя явка по четырем округам, таким образом, составила 5,79 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области бывший зэк избил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль
В донском парламенте заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Ростовской области
В Ростовской области злостная рецидивистка ограбила пенсионерку на рынке
В Ростове-на-Дону возобновлено строительство трех проблемных домов
Явка на выборах в Ростовской области к 15.00 превысила 15,5 процента
В центре Новочеркасска 23-летний байкер разбился насмерть в ДТП с двумя иномарками
В день выборов на избирательных участках в Ростовской области дежурят четыреста спасателей
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
Снизил квалификацию: в Ростовской области бывший вымогатель задержан за банальную квартирную кражу
Спекулянты продают билеты на миротворческий матч между «Ростовом» и сборной Сирии по 1000 рублей
В Ростове-на-Дону разыскивают вандалов, разрисовавших здания и остановки в центре города
В Ростове-на-Дону до конца года может резко вырасти стоимость эвакуации автомобилей
Под Ростовом-на-Дону произошел крупный ландшафтный пожар, едва не уничтоживший жилые дома
Роспотребнадзор сообщил о старте вакцинации против гриппа в Ростовской области
В Ростове-на-Дону парочку застукали во время секса в такси
Поездка ростовских студотрядов на юбилейный слет в Москву обойдется казне в миллион рублей
В Ростовской области бывший уголовник ограбил дом соседей, забрав продукты и удочку
На рекультивацию городских свалок в Ростовской области направят почти 6 млрд рублей
«Я так и знал, что ты мне изменяешь»: Мария Лиман примерила откровенный наряд школьницы
Под Ростовом-на-Дону инспекторы ДПС задержали нервного водителя-наркомана
В Таганроге чиновницу приговорили к реальному сроку за взятку на четверть миллиона рублей
В Ростовской области День тишины пройдет в субботу
Пьяный дебошир устроил скандал и драку в салоне красоты в Ростове-на-Дону
Спасатели нашли тело утонувшей в Крыму жительницы Ростовской области
«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские перчатки из-за упреков о лишнем весе
В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу