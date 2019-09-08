Стали известны данные о явке избирателей на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону на 12.00

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-08T13:56:00+03:00

Суммарная явка по четырем округам в южной столице к полудню составила 5,79 процента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Появилась информация об активности избирателей на 12.00 на дополнительных выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской думы 6-го созыва по четырем округам, которые проходят в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября.

Всего в списки включены 99,3 тысячи ростовчан, обладающих правом голоса.

Наибольшую явку к полудню продемонстрировали жители Ворошиловского одномандатного округа №1, по которому баллотируются четыре кандидата: 10,3 процента.

На втором месте, но почти вдвое меньше, - Ворошиловский одномандатный округ №2, где пять претендентов на депутатское кресло: ровно 5 процентов.

На третьем - Октябрьский одномандатный округ №14: три кандидата на думский мандат; явка — 4,72 процента.

И замыкает список по уровню избирательной активности Кировский одномандатный округ №11: там четыре кандидата, а явка составила только 3,65 процента.

Средняя явка по четырем округам, таким образом, составила 5,79 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU