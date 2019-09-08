В Ростовской области итоговая явка на выборах в местные думы составила 21,9 процента

СЕГОДНЯ 21:26 2019-09-08T21:26:46+03:00

Факты, изложенные в поступивших в облизбирком жалобах, утверждает представитель ИК РО, на результаты голосования не повлияют. Фото: пресс-служба ИК РО,

В течение Единого дня голосований в региональный избирком поступило шесть жалоб

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В донском регионе завершен Единый день голосования, в ходе которого в воскресенье, 8 сентября, в трех городах Ростовской области — Азове, Батайске и Таганроге — избирались новые составы местных дум, еще в четырнадцати городах и районах, включая Ростов-на-Дону, состоялись дополнительные выборы.

- По предварительным итогам, явка избирателей в Ростовской области составила 21,89% – 109 755 жителей, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в облизбиркоме. - На выборах в Азове проголосовали 17 836 избирателей (28,76%), в Батайске – 22 284 жителя города (23,22%), в Таганроге – 49 593 избирателя (22,73%).

Собеседник «Комсомольской правды» уточнил, что в течение дня в избирательную комиссию поступило шесть жалоб - однако же, факты, изложенные в них, по утверждению представителя ИК РО, на установление итогов голосования не повлияют.

ИСТОЧНИК KP.RU