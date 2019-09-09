Внимание! В Ростове-на-Дону уже четыре месяца разыскивают 17-летнюю девушку
Полиция Ростовской области распространила официальное обращение к жителям донского региона с просьбой о помощи. В Мясниковском районе пропала 17-летняя Татьяна Черней.
- 28 апреля текущего года он ушла из лечебного учреждения города Ростова-на-Дону и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно, - пояснили в правоохранительных органах. - Приметы Татьяны: на вид 20-25 лет, тип лица - славянский, рост 160 см, плотного телосложения, стрижка - каре, волосы светлые, глаза - серо-голубые.
Последний раз, когда видели уроженку Мясниковского района, на ней был спортивный костюм голубого цвета и белые кроссовки.
ВНИМАНИЕ!
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8-863-492-33-12, 8-928-216-72-48 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU