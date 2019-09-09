В Морозовском районе мужчина угнал у родственника машину, пока тот спал

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-09T18:15:54+03:00

Теперь подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Тревогу поднял житель Морозовского района. Он позвонил в полицию и сообщил, что утром не обнаружил свою машину на привычном месте - возле двора. По словам потерпевшего, автомобиль «Рено» точно находился возле дома, так как он не собирался никуда ехать - выпивал с родственником.

- Ориентировки на розыск транспортного средства были переданы всем патрулирующим нарядам, - пояснили в правоохранительных органах.

Вскоре похожую машину увидели волгодонские автоинспекторы. После проверки документов сотрудники полиции задержали водителя и доставили в отдел. Как оказалось, это родственник потерпевшего. Он признался, что когда хозяин дома уснул, стащил ключи и отправился кататься. К слову, ранее 36-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение имущества и оскорбление представителя власти.

«Рено» вернули хозяину, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU