В Ростове-на-Дону пройдет джазовый фестиваль с участием известных музыкантов Италии, Германии и США

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-11T13:31:43+03:00

Одно из главных мероприятий года продлится три дня

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Международный фестиваль «Ростовский джаз приглашает» пройдет в донской столицы в выходные дни, когда город будет отмечать 270-летний юбилей. С 13 по 15 сентября в конгресс-холле ДГТУ выступят не только российские музыканты, но и виртуозы из Германии, Италии, Нидерландов, Израиля, также ожидается приезд обладателя премии «Грэмми» Дэннис Роулэнд (Dennis Rowland).

Это уже 16-ый по счету фестиваль, который стал одним из главных событий в жизни города и его визитной карточкой.

В рамках «Ростовский джаз приглашает» пройдут выступления известных музыкантов (Роберт Анчиполовский, Арам Рустамянц, Анастасия Лютова, Алексей Подымкин, Владислав Псарук, Антисия Мачнева, Виталий Перов, Григорий Дерацуев и др), мастер-классы, творческие встречи и джем-сейшены.

ИСТОЧНИК KP.RU