СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-12T12:13:03+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на День города 14-15 сентября 2019: будет тепло и солнечно. Если верить прогнозам синоптиков, то погода не преподнесет сюрпризов ростовчанам и гостям города в ближайшие выходные. И главное - будет располагать для прогулок, тем более что повод есть - в ближайшие выходные донская столица отметит 270-летие со дня своего основания.

Известно, что в субботу, 14 сентября, в дневные часы воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс, солнечно. При этом ветра практически не будет. А вот в воскресенье, 15 сентября, слегка похолодает. Ожидается, что в дневное время столбики уличных термометров поднимутся до отметки в плюс 18-24 градуса. Ветер поменяет свое направление с южного на северо-западное: временами порывы его будут достигать 11 метров в секунду.

К слову, теплые денечки ожидают дончан и на следующей рабочей неделе - 23-27 градусов тепла и без осадков.

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День города Ростова-на-Дону 14-15 сентября 2019: программа праздничных мероприятий. Как рассказали в городском Управлении культуры, в донской столице пройдут около 300 праздничных мероприятий, в том числе на площадях и улицах, набережной, в парках и зоопарке, а также в театрах и домах творчества.

В этом году центром празднования станет набережная реки Дон. Там же свой подарок гостям преподнесет и "Комсомолка": каждый желающий сможет попасть на первую страницу любимой газеты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU