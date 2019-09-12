В День города в центре Ростова-на-Дону отключат свет

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-12T10:42:29+03:00

В праздничные выходные дома лучше не сидеть. Фото: Анна САДОВНИКОВА

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В Ростове-на-Дону энергетики сообщают об отключениях, которые планируются, в том числе в центре донской столицы. Известно, что они стартуют с пятницы, 13 сентября, 2019 года.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет*

13 сентября с 09:00 до 15:00:

ул. Пушкинская 104-106, 114; ул. М. Горького 130-132 .

13 сентября с 09:00 до 16:00:

просп. Коммунистический 1/26, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/4; ул. 1-я Краснодарская 28-36, 32А, 32Б, 36А, 82-86, 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86А; пл. Тружеников 28-34, 32А, 32Б, 34Б, 36А.

13 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Пестеля 25-53, 26-52; ул. Бондаренко 3-9.

- ул. 4-я линия 19-39, 20-38; ул. Мурлычёва 87-97, 74-82.

- ул. Верхненольная 14-18, 15-37; ул. 2-я линия 12-16, 19-29; ул. Мурлычева 97-105, 90.

13 сентября с 10:00 до 12:00:

ул. Мечникова 63, 65/40.

13 сентября с 10:00 до 15:00:

ул. Шостаковича 13-29; ул. Крамского 2-20; ул. Поленова 1-17, 2-18.

14 сентября с 10:00 до 12:00:

- ул. Текучёва 39, 47-69, 98-138; 11-я улица 1-25, 6-36; 2-й переулок 24-30, 35-37.

*По данным Донэнерго.

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