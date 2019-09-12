2019-09-12T10:58:59+03:00
Общество

Ростовчан призвали быть осторожными в День города-2019

А еще быть внимательными на природе и во время массовых мероприятий
Ольга ГОПАЛО
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В ближайшие выходные, 14-15 сентября 2019, в Ростове-на-Дону отметят день города.В ближайшие выходные, 14-15 сентября 2019, в Ростове-на-Дону отметят день города.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшие выходные, 14-15 сентября 2019, в Ростове-на-Дону отметят день города. По такому случаю в донской столице запланированы сотни мероприятий. В связи с этом городской Управление по делам ГО и ЧС обратилось к ростовчанам и гостям города с напоминанием о строгом соблюдении мер безопасности в праздничные дни.

- Будьте бдительны и осмотрительны в общественных местах, на улице, в транспорте, во дворах и подъездах, - говорят в ведомстве. - При обнаружении подозрительного предмета не подходите к нему, не касайтесь руками, не подпускайте других людей,а также исключите использование рядом с предметом средств радио- и телефонной связи.

Кроме того, нужно быть внимательными при отдыхе в скверах и парка, на левом берегу реки Дон, на велодорожках, аттракционах и тренажерных площадках и не оставлять детей без присмотра.

Также там напомнили о том, что ограничен въезд на территорию городских лесов автомототранспорта и запрещено разводить костры. Не стоит заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра даже на мелководье.

АЛЛО!

В экстренных ситуациях звоните по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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