Житель Таганрога три года насиловал дочь

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-12T11:05:21+03:00

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В Таганроге задержали местного жителя, который, согласно версии регионального следкома, насиловал собственного ребенка.

- В период с 2017-го по 2019 год подозреваемый, находясь по месту своего жительства, неоднократно совершал изнасилование в отношении своей несовершеннолетней дочери, 2001 года рождения, - рассказали в СУ СК России по РО.

Мужчина задержан, допрошен и отправлен в следственный изолятор. Здесь он будет находиться, пока идет следствие. Если его вина будет доказана в суде, жителю Таганрога грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Напомним, месяц назад в Ростове-на-Дону суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности падчерицы. 31-летний ростовчанин с октября 2007 года по октябрь 2016 года совершал в отношении девочки, которой на тот момент года только исполнилось пять лет, истязания и иные действия сексуального характера. Суд отправил мужчину в тюрьмы на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU