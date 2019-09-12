2019-09-12T11:05:21+03:00
Происшествия

Житель Таганрога три года насиловал дочь

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Жителя Таганрога взяли под стражуЖителя Таганрога взяли под стражуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Таганроге задержали местного жителя, который, согласно версии регионального следкома, насиловал собственного ребенка.

- В период с 2017-го по 2019 год подозреваемый, находясь по месту своего жительства, неоднократно совершал изнасилование в отношении своей несовершеннолетней дочери, 2001 года рождения, - рассказали в СУ СК России по РО.

Мужчина задержан, допрошен и отправлен в следственный изолятор. Здесь он будет находиться, пока идет следствие. Если его вина будет доказана в суде, жителю Таганрога грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Напомним, месяц назад в Ростове-на-Дону суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности падчерицы. 31-летний ростовчанин с октября 2007 года по октябрь 2016 года совершал в отношении девочки, которой на тот момент года только исполнилось пять лет, истязания и иные действия сексуального характера. Суд отправил мужчину в тюрьмы на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На старте»: Рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса запустил ВТБ
Житель Ростовской области во время отдыха на природе случайно застрелил знакомого
В Ростове-на-Дону обсудили нехватку врачей
Ростовчан призвали быть осторожными в День города-2019
В День города в центре Ростова-на-Дону отключат свет
Погода в Ростове-на-Дону на День города 14-15 сентября 2019: будет тепло и солнечно
В Ростовской области пропал пенсионер
В Ростове-на-Дону мужчина ограбил ювелирный магазин
Ростовчанка ударила ножом рецидивиста во время пьяной ссоры
Крупный ландшафтный пожар в Новочеркасске тушили шесть часов
В Ростове-на-Дону подросток-мотоциклист попал в больницу после аварии с автомобилем
Спасатели вытащили из воды рыбака, перевернувшегося на лодке в Ростовской области
Десять гандболисток «Ростов-Дона» сыграют в сборной России
Ростовчан испугали боевые истребители в небе над городом
Рецидивист угнал карету скорой помощи в Ростовской области
Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Ростовской области
Может перекинуться на дома: в Новочеркасске тушат крупный ландшафтный пожар
Самая сексапильная блондинка России Виктория Лопырева всерьез увлеклась йогой
В Ростове-на-Дону пройдет джазовый фестиваль с участием известных музыкантов Италии, Германии и США
«Какая шикарная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в маленьком черном платье сразила поклонников
Докатался до уголовки: житель Пролетарского района угнал у фермера трактор
Женщина во время семейной ссоры ударила мужа ножом в грудь в Ростовской области
Донские пограничники поймали подозреваемого в педофилии на границе с Украиной