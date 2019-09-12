«Сняли все»: в Ростове «раздели» иномарку

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-12T14:21:12+03:00

От машины остались "рожки да ножки". Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

Житель донской столицы понес солидный материальный ущерб, припарковав иномарку во дворе многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Таганрогской в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

Как рассказал в социальных сетях пострадавший, ночью полностью разобрали его «КИА».

- Сняли всё, что можно, кроме двигателя. Бампер, капот, крылья, фары, двери, крышку багажника и полностью весь салон, - пожаловался мужчина.

В подтверждении своих слов он опубликовал снимок разобранного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU