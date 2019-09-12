2019-09-12T14:21:12+03:00
Происшествия

«Сняли все»: в Ростове «раздели» иномарку

ЧП произошло на Военведе
Мария ШАБАНОВА
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От машины остались "рожки да ножки". Фото: соцсетиОт машины остались "рожки да ножки". Фото: соцсети
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Житель донской столицы понес солидный материальный ущерб, припарковав иномарку во дворе многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Таганрогской в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

Как рассказал в социальных сетях пострадавший, ночью полностью разобрали его «КИА».

- Сняли всё, что можно, кроме двигателя. Бампер, капот, крылья, фары, двери, крышку багажника и полностью весь салон, - пожаловался мужчина.

В подтверждении своих слов он опубликовал снимок разобранного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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