«Сняли все»: в Ростове «раздели» иномарку
ЧП произошло на Военведе
От машины остались "рожки да ножки". Фото: соцсети
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Житель донской столицы понес солидный материальный ущерб, припарковав иномарку во дворе многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Таганрогской в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.
Как рассказал в социальных сетях пострадавший, ночью полностью разобрали его «КИА».
- Сняли всё, что можно, кроме двигателя. Бампер, капот, крылья, фары, двери, крышку багажника и полностью весь салон, - пожаловался мужчина.
В подтверждении своих слов он опубликовал снимок разобранного автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU