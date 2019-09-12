В Ростовской области около 6,3 тысячи человек заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-12T17:08:32+03:00

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В Ростовской области уже тысячи заболевших ОРВИ. Такую статистику озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора. В частности, сообщается, что к врачам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру за неделю обратились около 6,3 тысячи пациентов, из которых две тысячи - это жители Ростова-на-Дону. Однако эпидемические пороги не превышены: показатель ниже на треть. Известно, что за это время вирусы гриппа обнаружены не были.

Врачи говорят, что сейчас самое время сделать прививку до того, как начался массовый подъем заболеваемости. Сентябрь-октябрь - лучшие месяцы для того, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет.

- Своевременная вакцинация против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболевания и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции, - говорят медики. - Иммунный ответ на введение вакцины достигает максимума на 14 день, зашита сохраняется в течение семи-девяти месяцев.

Известно, что на Дону прививку сделали уже почти 23 тысячи дончан. Всего же на Дону планируют привить более 1,9 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU