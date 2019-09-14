Солнечно и тепло! В МЧС рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в День города
В Ростове-на-Дону погода не испортит праздничные мероприятия в честь 270-летнего юбилея города. - Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 7-12 м/с, - говорится в оперативном прогнозе региональной службе спасения. - Температура воздуха ночью 12…17°, по северу и востоку до 5°; днем 24…29°. В общем, можно смело собираться на продолжительную прогулку, тем более, что в Ростове-на-Дону в дни празднования Дня города ожидается свыше 300 мероприятий. Они пройдут в парках, скверах, на набережной и зоопарке.
При этом в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят не сжигать мусор, не разводить костры и не забывать, что в такую погоду может полыхнуть от любой искры.
ИСТОЧНИК KP.RU