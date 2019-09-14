Теперь побратимы: Ростов-на-Дону и Севилья подписали соглашение о дружбе

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-14T09:24:26+03:00

Активное сотрудничество между городами началось два года назад

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У Ростова-на-Дону появился еще один город-побратим. Накануне празднования 270-летнего юбилея донской столицы состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между двумя городами. Под документом поставили подписи председатель Думы - глава Ростова-на-Дону и заместитель мэра Севильи.

- На основе данного Меморандума наши города становятся побратимами, - рассказали в администрации донской столицы. - Это позволит не только укрепить дружбу, но и внесет значимый вклад в развитие социально-экономических отношений.

Известно, что делегация из города Севильи примет участие в праздновании юбилея Ростова-на-Дону.

- Мы очень надеемся, что связи, которые сегодня оформляются на бумаге, найдут свое реальное воплощение, - сказал заместитель города Севильи.- Мы очень рассчитываем на обмен опытом, особенно в сферах туризма, городского хозяйства и благоустройства, торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU