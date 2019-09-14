2019-09-14T17:33:05+03:00
Происшествия

В Новочеркасске задержали мужчину, который украл деньги с чужой карты

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полиция Новочеркасска задержала 49-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, он похитил деньги у мужчины, которого подвозил на своем автомобиле.

- После поездки пассажир забыл личные вещи в машине, в их числе были банковская карта и смартфон, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Тот воспользовался ситуацией и опустошил карту.

Пассажир, поняв, что остался без денег и телефона, написал заявление в полицию. После задержания подозреваемого сотрудники уголовного розыска изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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