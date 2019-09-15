Полицейские Ростова-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, напавшего на ребенка

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-15T12:43:03+03:00

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В Ростове-на-Дону повязали мужчину, которого считают причастным к нападению. О преступлении сообщила жительница Советского района, которая пояснила, что из рук ее ребенка незнакомый мужчина вырвал телефон и скрылся.

- Прибывшие на место преступления оперативники опросили потерпевшую, а также очевидцев произошедшего, - рассказали в полиции. - Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем патрулирующим нарядам полиции.

По горячим следам удалось задержать 24-летнего мужчину. Как оказалось, стражи порядка действовали так быстро, что он даже не успел избавиться от сотового. Вскоре телефон, который стал уликой в уголовном деле, будет возвращен законной владелице, а мужчине грозит срок — до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU