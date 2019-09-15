В станице Старочеркасской на выставке впервые показали крест-мощевик XVIII века

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-15T13:35:25+03:00

Артефакт был найден во время раскрытия захоронения в южном приделе собора

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В станице Старочеркасской открылась уникальная выставка, которая посвящена 300-летию основания самого древнего храма на Дону - войскового Воскресенского собора. Впервые представлен уникальный раритет - крест-мощевик XVIII века, найденный во время археологических работ при раскрытии захоронения в южном приделе собора.

Напомним, Войсковой Воскресенский собор строился при личном содействии императора Петра I. Он царь прибыл в город Черкасск (старое название станицы) после подавления Булавинского восстания (1708 год) и собственноручно с князем Долгоруким заложил несколько кирпичей на алтарной стене храма, залил их известковым раствором.

Первый на Дону каменный собор вплоть до 1805 года являлся главным храмом Войска Донского.

Что касается выставки, то на ней представлено около ста музейных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU