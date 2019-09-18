2019-09-18T13:03:44+03:00
Общество

Казаки проведут досрочные выборы атамана Всевеликого войска Донского

До 23 ноября, когда состоится Большой круг, этот пост сохранит за собой действующий атаман — первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров
Александр СЕВЕРСКИЙ
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В заседании совета атаманов, которое состоялось по инициативе самого Виктора Гончарова, принял участие заместитель полпреда в ЮФО Владимир Гурба. Фото: пресс-служба ВКО ВВД.В заседании совета атаманов, которое состоялось по инициативе самого Виктора Гончарова, принял участие заместитель полпреда в ЮФО Владимир Гурба. Фото: пресс-служба ВКО ВВД.
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Участники состоявшегося в Новочеркасске во вторник, 17 сентября, внеочередного совета атаманов Всевеликого войска Донского решили провести досрочные выборы предводителя казачьего общества.

- Год назад прошел отчетно-выборный Войсковой круг, на котором казаки выразили мне доверие, единогласно избрав войсковым атаманом, - сообщил в ходе заседания совета действующий атаман Всевеликого войска Донского — первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Войсковой атаман назначается на должность Указом Президента РФ на основании представления Федерального агентства по делам национальностей. Однако, в связи с тем, что штабом войска и полпредством Президента РФ в ЮФО не была соблюдена должным образом процедура согласования избранного войскового атамана по итогам 24-го Войскового круга, нам необходимо провести повторные выборы. Сложившаяся юридическая коллизия не имеет иного решения.

Новые выборы пройдут на отчетно-выборном Большом войсковом круге 23 ноября нынешнего года.

- До этого войсковой атаман, казачий генерал Виктор Гончаров, будет исполнять свои атаманские обязанности, - подчеркнули в штабе казачьего общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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