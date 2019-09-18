Казаки проведут досрочные выборы атамана Всевеликого войска Донского

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-18T13:03:44+03:00

В заседании совета атаманов, которое состоялось по инициативе самого Виктора Гончарова, принял участие заместитель полпреда в ЮФО Владимир Гурба. Фото: пресс-служба ВКО ВВД.

До 23 ноября, когда состоится Большой круг, этот пост сохранит за собой действующий атаман — первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров

Изменить размер текста: A A

Участники состоявшегося в Новочеркасске во вторник, 17 сентября, внеочередного совета атаманов Всевеликого войска Донского решили провести досрочные выборы предводителя казачьего общества.

- Год назад прошел отчетно-выборный Войсковой круг, на котором казаки выразили мне доверие, единогласно избрав войсковым атаманом, - сообщил в ходе заседания совета действующий атаман Всевеликого войска Донского — первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Войсковой атаман назначается на должность Указом Президента РФ на основании представления Федерального агентства по делам национальностей. Однако, в связи с тем, что штабом войска и полпредством Президента РФ в ЮФО не была соблюдена должным образом процедура согласования избранного войскового атамана по итогам 24-го Войскового круга, нам необходимо провести повторные выборы. Сложившаяся юридическая коллизия не имеет иного решения.

Новые выборы пройдут на отчетно-выборном Большом войсковом круге 23 ноября нынешнего года.

- До этого войсковой атаман, казачий генерал Виктор Гончаров, будет исполнять свои атаманские обязанности, - подчеркнули в штабе казачьего общества.

ИСТОЧНИК KP.RU