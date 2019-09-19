2019-09-19T17:43:05+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 54-летний мужчина

Местонахождения Владимира Луценко неизвестно с 12 сентября
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Местонахождения Владимира Луценко неизвестно с 12 сентября. Фото: "Лиза Алерт Юг".Местонахождения Владимира Луценко неизвестно с 12 сентября. Фото: "Лиза Алерт Юг".
Изменить размер текста:

В Ростовской области в розыск объявлен 54-летний Владимир Луценко. Как рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками, последний раз мужчину видели 12 сентября. В тот день он вышел из своего дома, расположенного в Советском районе Ростова-на-Дону. Однако обратно так и не вернулся: о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза АлертЮг», в чем он был одет неизвестно. Рост мужчины 180-185 сантиметров, он полного телосложения, волосы темные, глаза карие, ходит с тростью.

Если вы что-то знаете о том, где может быть Владимир Александрович, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

Кроме того, на Дону ищут двух 15-летних девушек из Багаевского района.

Так, Радмила Курмахмаева была одета в темные брюки, зауженные к низу, белые кроссовки и кофту темного цвета с капюшоном, а ее знакомая Анастасия Старунова была одета в темные джинсы или лосины, серую толстовку с изображением «Микки Мауса», на ногах кроссовки розово-серого цвета.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девять тысяч жителей Ростовской области переселят из аварийного жилья
В Ростовской области полицейские скрыли в справках о доходах недвижимость и счета в банках
Житель Ростовской области обвинил полицейского в избиении
В Ростовской области шахтерам выплатили четырехмиллионный долг
Ростовская АЭС: Поисковики со всей России восстановят фронтовую историю Дона
В «БКС Брокер» рассказали, в чем преимущества ОФЗ для ИИС
За сутки на номер 112 жители Ростовской области позвонили более 20 тысяч раз
В день «трех девяток» в Ростовской области заключат брак более 200 пар
На улицах Ростова появятся троллейбусы-гармошки
В Ростовской области ищут 15-летних девушек, которые ушли из дома и не вернулись
Педагог с макияжем и маникюром из Ростова-на-Дону изменил стиль после скандала
Таганрожец Павел Деревянко пожаловался на редкие встречи с детьми
В Ростове-на-Дону изменится максимальная скорость движения на двух улицах
Ростовского брокера осудят за подкуп в 3 миллиона рублей и мошенничество
«Ростелеком» представил в правительстве Ростовской области проект цифровой трансформации региона
В Ростове-на-Дону больше 50 человек тушат два дома
Ростовчанин нашел в магазинных варениках человеческие ногти
Ураган сорвал крышу на стадионе в Батайске
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заплатит штраф после матча с «Ахматом»
В Ростове-на-Дону продают военный самолет за 10 миллионов рублей
Под Ростовом на стройке загорелись горы строительного мусора
В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей
Звезда Playboy Мария Лиман сыграла «горячую» медсестру в сериале «Верить и ждать»
В Ростовской области 8,3 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ
Останки двух таганрожцев, погибших во время крушения Boeing 737 в Эфиопии, опознали эксперты
В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали 120 человек из-за сообщения о пожаре в ресторане