В Ростовской области пропал 54-летний мужчина

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-19T17:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в розыск объявлен 54-летний Владимир Луценко. Как рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками, последний раз мужчину видели 12 сентября. В тот день он вышел из своего дома, расположенного в Советском районе Ростова-на-Дону. Однако обратно так и не вернулся: о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза АлертЮг», в чем он был одет неизвестно. Рост мужчины 180-185 сантиметров, он полного телосложения, волосы темные, глаза карие, ходит с тростью.

Если вы что-то знаете о том, где может быть Владимир Александрович, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

Кроме того, на Дону ищут двух 15-летних девушек из Багаевского района.

Так, Радмила Курмахмаева была одета в темные брюки, зауженные к низу, белые кроссовки и кофту темного цвета с капюшоном, а ее знакомая Анастасия Старунова была одета в темные джинсы или лосины, серую толстовку с изображением «Микки Мауса», на ногах кроссовки розово-серого цвета.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU