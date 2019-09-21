В Ростовской области нашли пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-21T08:59:10+03:00

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Фото: поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

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В городе Гуково Ростовской области разыскали пропавшего 79-летнего Григория Ковалева. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Пенсионер пропал 20 сентября около шести часов. Мужчина вышел из дома и не вернулся. Известно, что у пропавшего наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Родственники стали бить тревогу и обратились за помощью в полицию и волонтерам поискового отряда.

Накануне пожилого мужчину нашли живым. В настоящее время его здоровью и жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU