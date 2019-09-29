Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за интим со школьницей
В отношении 24-летнего сотрудника швейного цеха в Гуково возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
По версии следствия, отделочник в июле этого года в хуторе Новоровенецкий вступил в половую связь с 15-летней школьницей. Все происходило по обоюдному согласию, но от уголовной ответственности мужчину это не освободило.
Когда о случившемся стало известно следователям, на подозреваемого завели дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU