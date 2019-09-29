Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за интим со школьницей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-29T11:02:45+03:00

Полицейским стало известно, что у дончанина была связь с несовершеннолетней Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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В отношении 24-летнего сотрудника швейного цеха в Гуково возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, отделочник в июле этого года в хуторе Новоровенецкий вступил в половую связь с 15-летней школьницей. Все происходило по обоюдному согласию, но от уголовной ответственности мужчину это не освободило.

Когда о случившемся стало известно следователям, на подозреваемого завели дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU