Очевидцы: в Ростове-на-Дону нашли скальпированный труп

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-29T13:15:47+03:00

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Сегодня, 29 сентября, в городских пабликах появилась информация о том, что на Вавилова нашли тело мужчины со снятым скальпом.

- Мужики, я в шоке. Сняли скальп с человека. Тело лежит на Вавилова, - сообщил в соцсетях ростовчанин.

Источник «Комсомольской правды-Ростов» в правоохранительных органах региона сообщил, что в ночь с 27 на 28 на Вавилова действительно произошло убийство. По словам собеседника издания, между двумя мужчинами, которые были пьяны, произошла ссора. Она быстро переросла в драку. Во время стычки злоумышленник повалил неприятеля на землю и начал топтаться ногами по голове.

Подозреваемого уже задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU