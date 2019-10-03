В Ростове-на-Дону разрешили передвигаться по выделенным полосам только легальным такси с шашечками

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-03T17:12:23+03:00

Минтранс: такси в Ростове могут пользоваться выделенной полосой при соблюдении всех требований законодательства. Фото: ПРО

В минтранспорте сообщили, что машинам без опознавательных знаков будут присылать штрафы

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В Минитерстве транспорта Ростовской области прокомментировали возможность передвижения такси по полосам для общественного транспорта, где недавно установили комплексы фотовидеофиксации (Стадионная, Шеболдаева, Ворошиловский, Буденновский, Михаила Нагибина, Космонавтов, Стачки, Шолохова).

Напомним, такси можно по ним двигаться при условии легальной работы, вот только не все водители выполняют требования по идентификации своего транспортного средства. Они и стали получать штрафы.

- Если автомобиль не имеет опознавательных знаков такси, по полученным материалам инспекторами принимаются решения по вынесению постановления о соответствующем правонарушении, – поясняет директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова. - Нахождение на выделенной полосе такого автомобиля является незаконным, водитель штрафуется на 1500 рублей.

В настоящее время перепроверяются данные с камер фотовидеофиксации, оценивается внешнее соответствие автомобиля признакам такси (наличие фонаря, «шашечек» и пр.).

ИСТОЧНИК KP.RU