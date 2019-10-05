Смерть на встречной: в Ростовской области произошла авария с летальным исходом
ДТП спровоцировал водитель иномарки
Правоохранители выясняют детали аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Ростовской области, вечером четвертого октября произошла серьезная авария. В Егорлыкском районе, на трассе «Ростов-Ставрополь» 46-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Иномарка вылетела на полосу встречного движения и протаранила «Дэу».
- В результате ДТП 34-летний водитель «Дэу» скончался на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU