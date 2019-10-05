На Дону два брата-школьника сбежали из дома из-за бабушки
В Зерноградском районе Ростовской области два родных брата сбежали из дома и не вернулись. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, возраст подростков – 14 и 15 лет. Они учатся в Мечетенской СОШ.
На побег школьников толкнула ссора с бабушкой, которая является их опекуном и занимается воспитанием внуков.
На учете комиссии по делам несовершеннолетних братья не состоят. Ранее из дома не убегали.
Бабушка после пропажи внуков обратилась в правоохранительные органы. Сейчас парней разыскивает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU