На Дону два брата-школьника сбежали из дома из-за бабушки

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-05T11:33:18+03:00

Сейчас их разыскивает полиция

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В Зерноградском районе Ростовской области два родных брата сбежали из дома и не вернулись. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, возраст подростков – 14 и 15 лет. Они учатся в Мечетенской СОШ.

На побег школьников толкнула ссора с бабушкой, которая является их опекуном и занимается воспитанием внуков.

На учете комиссии по делам несовершеннолетних братья не состоят. Ранее из дома не убегали.

Бабушка после пропажи внуков обратилась в правоохранительные органы. Сейчас парней разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU