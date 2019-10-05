2019-10-05T11:33:18+03:00
Общество

На Дону два брата-школьника сбежали из дома из-за бабушки

Сейчас их разыскивает полиция
Мария ШАБАНОВА
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Поиском обидчивых подростков занимается полицияПоиском обидчивых подростков занимается полицияФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Зерноградском районе Ростовской области два родных брата сбежали из дома и не вернулись. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, возраст подростков – 14 и 15 лет. Они учатся в Мечетенской СОШ.

На побег школьников толкнула ссора с бабушкой, которая является их опекуном и занимается воспитанием внуков.

На учете комиссии по делам несовершеннолетних братья не состоят. Ранее из дома не убегали.

Бабушка после пропажи внуков обратилась в правоохранительные органы. Сейчас парней разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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